Супутники продовжують фіксувати стягування військ РФ до кордонів України

Американська компанія Maxar Technologies опублікувала знімки за останню добу, які свідчать про нарощування російських сил в окупованому Криму, Білорусі та на заході Росії, повідомляє Новое время.

Про це інформує журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер у Twitter.﻿ Вранці 10 лютого представники Maxar помітили на аеродромі Жовтневе в Криму нові війська і техніку – туди привезли понад 550 наметів та «сотні військової техніки».

Наметове містечко на авіабазі Жовтневе, Крим, 10 лютого 2022 року / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Також нові війська і техніка прибули під Новоозерне на березі озера Донузлав у Криму, там зафіксували значне розгортання сил і артилерію. Біля села Славне на північно-західному узбережжі Криму також помітили нові сили.

Пускові установки та самохідна артилерія у Новоозерному, Крим, 9 лютого 2022 року / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Намети та польовий шпиталь у Новоозерному, Крим, 9 лютого 2022 року / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Нова військова техніка у Новоозерному, Крим, 9 лютого 2022 року / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Нове військове розгортання і бронетехніка у Славному, Крим, 9 лютого 2022 року / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

На полігон у Курській області, розташований за 110 кілометрів від кордону з Україною, теж стягнули додаткові сили.

Намети на полігоні в Курській області, 9 лютого 2022 року / Фото: 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Військова техніка прибуває на полігон у Курській області, 9 лютого 2022 року / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Судячи з супутникових знімків, на аеродром Зябрівка в Білорусі прибули нові війська і техніка. Газета The New York Times пише, що до кінця січня активність у цьому районі була низькою, але станом на 10 лютого на аеродромі розташовано вертольоти, транспортні засоби і польові шпиталі.

Війська і техніка на авіабазі Зябрівка в Білорусі, 10 лютого 2022 року / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

10 лютого Росія і Білорусь заявили про початок спільних військових навчань Союзна рішучість – 2022.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Росія стягує війська до українських кордонів із кінця жовтня 2021 року. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, станом на 7 лютого уздовж кордонів України з боку Росії, Білорусі та ОРДЛО загалом перебувають 140 тисяч військових.

У Держдепі США вважають, що президент РФ Володимир Путін може наважитися на вторгнення в Україну до середини лютого. За інформацією західних ЗМІ, Росія завершила «останні приготування до вторгнення». Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада України не бачить прямої загрози вторгнення Росії. За його словами, повномасштабне вторгнення фізично неможливе і підстав для паніки немає.

Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США і країн Європи. За словами американського президента Джо Байдена, Білий дім готує комплекс жорстких заходів, щоб не допустити нового вторгнення Росії в Україну.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія не зацікавлена у війні, але не дозволить нехтувати своїми «інтересами безпеки». У Кремлі спростовують інформацію про підготовку нового вторгнення і вимагають від США та НАТО гарантій невступу України до Альянсу.