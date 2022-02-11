Військові США в жодному разі не будуть відправлені в Україну - Байден

Президент США Джо Байден пояснив відмову надсилати американські війська в Україну, повідомляє Лента.Ру.

За словами американського лідера, якщо американці та росіяни почнуть стріляти один в одного, то розпочнеться нова світова війна, передає NBC. Байден підкреслив, що американські військові за жодних обставин не будуть відправлені в Україну.

Також президент закликав американців покинути країну вже зараз через ймовірність загострення конфлікту.