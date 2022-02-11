Єрмак підбив підсумки "нормандських" переговорів

У Берліні завершилися переговори радників лідерів "нормандської четвірки", які тривали майже 9 годин. Україну представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Після завершення зустрічі відбувся брифінг керівника ОП за підсумками переговорів політичних радників.

Під час переговорів відбулася тривала дискусія, в якій сторони були єдиними у тому, що необхідно розблокувати та активізувати роботу ТКГ.

Єрмак оцінив результати зустрічі політичних радників "нормандської четвірки". Він сказав, що під час обговорення представники Франції, України, Росії та Німеччини "не дійшли спільного документу".

Глава ОП додав, що обидві сторони готові до переговорів, звучали й заяви щодо виконання Мінських домовленостей. Було висловлено сподівання, що на наступному засіданні радників буде розблоковано питання обміну полоненими, а від прогресу в "нормандському форматі" залежить процес деескалації. До того ж Україна має отримати певні гарантії щодо енергетичної безпеки.

"Але хотів би сказати, було б дуже добре, якби на другу зустріч у "нормандському" форматі, після тривалої перерви, ми б змогли теж щось узгодити. Бажання таке, але сьогодні сталося так, як сталося" , - сказав Єрмак.

Тому Єрмак анонсував нові зустрічі радників "нормандської четвірки". Він розповів, що на переговорах сторони заявили про важливість режиму припинення вогню на Донеччині.

"Всі сьогодні висловили повну прихильність, незалежно від будь-яких умов, до режиму припинення вогню. Це дуже важливо. Тільки в атмосфері виконання режиму припинення вогню є дійсно можливість продовжувати переговори" , - сказав керівник ОП.

Загалом Україна налаштована на ефективні результати "нормандських" переговорів, проте 10 лютого під час зустрічі радників лідерів країн цього не сталося.

В Офісі президента повідомили, що "під час переговорів Єрмак наголосив, що Україна послідовно виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту. Тому українська сторона і надалі вживатиме заходів для активізації роботи всіх наявних переговорних форматів з метою просування мирного процесу. Усі сторони підтвердили свою готовність продовжувати переговори у "нормандському форматі", а також погодилися на необхідність розблокування роботи Тристоронньої контактної групи".

Наостанок брифінгу Єрмак заявив, що радники "нормандської четвірки" розмовляли про підготовку зустрічі лідерів цього формату.

"Всі сторони "нормандської четвірки" говорять про те, що потрібно підготувати і уможливити зустріч лідерів. Я зараз не можу сказати конкретну дату. Ми точно зустрінемося у форматі політичних радників, думаю, дуже скоро. Ми не зупинятимемо цей процес. Ми не визначили ще де, але цей процес точно проходитиме. Ми точно будемо продовжувати говорити", – запевнив керівник ОП.

Андрій Єрмак заявив, що Україна готова проводити очні засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Туреччині. Для України важливо, щоб переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі були результативними.

Також Єрмак анонсував візит канцлера ФРН Олафа Шольца до України вже наступного понеділка - 14 лютого. Під час візиту передбачена зустріч німецького посадовця з українським президентом Володимиром Зеленським.