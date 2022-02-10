Єрмак проводе брифінг за результатами зустрічі "нормандських" перемовин

У Берліні завершилися переговори радників лідерів "нормандської четвірки", яка тривала майже 9 годин. Україну представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Після завершення зустрічі проводиться брифінг керівника ВП за підсумками переговорів політичних радників.

Як раніше заявляв Єрмак, у Берліні українська сторона добиватиметься розблокування роботи ТКГ, звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування.