Байден закликав американців терміново залишити Україну

Байден закликав американців терміново залишити Україну

Президент США Джо Байден попросив американців покинути Україну вже зараз. Оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як передає NBC News, ситуація в будь-який момент може вийти з-під контролю.

"Американські громадяни маютьі виїхати зараз же", - заявив він.

Своєю чергою Держдеп США заявив, що американським громадянам слід покинути Україну всіма доступними видами транспорту.

"Громадянам США не слід їздити в Україну. Тим, хто перебуває в Україні, слід виїхати зараз, використовуючи комерційні або інші доступні для приватних осіб варіанти транспортування", - йдеться в заяві.

У Держдепі попередили, що влада США не зможе евакуювати своїх громадян з України в разі військових дій, які можуть початися "в будь-який момент".

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