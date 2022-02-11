Радники "нормандської четвірки" не змогли дійти спільного документа

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що радники лідерів країн "нормандського формату" не змогли "дійти до спільного документу", повідомляє УНІАН.

Про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату".

"Ми наближаємося до рекорду, який був встановлений у Берліні, коли ми тут провели 12 годин у перемовинах. Але ми готові говорити і 24 години, щоб досягти бажаного результату… - припинення війни і повернення наших територій" , - наголосив Єрмак.

За його словами, сьогодні всі сторони підтвердили, що налаштовані продовжувати ці перемовини і що всі зацікавлені у тому, щоб перемовини у "нормандському форматі" відбувалися.

Крім того, голова ОП зазначив, що всі були єдині у тому, що треба розблокувати і активізувати роботу Трьохсторонньої контактної групи.

"Сьогодні ми не змогли дійти до якогось спільного документу..." , - розповів він.

"Було би дивно, щоб у другу зустріч у "нормандському форматі" після тривалої перерви ми б змогли щось узгодити. Бажання таке є, але сьогодні відбулося, як відбулося" , - сказав він.

Представник України підкреслив, що робота продовжується. На його думку, наступна зустріч відбудеться "дуже скоро".

"Українська сторона налаштована на конструктивний діалог. Всі підтвердили сьогодні, що в нас є "Мінські домовленості" і їх треба виконувати" , - додав Єрмак.

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