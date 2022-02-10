У Франції помер вірусолог, який відкрив ВІЛ
Під Парижем помер французький вірусолог Люк Монтаньє, який відкрив вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), повідомляє Корреспондент.
Як пишуть французькі ЗМІ, вченому було 89 років.
Монтаньє народився у серпні 1932 року. Він закінчив Паризький університет. У 1982 році в рамках наукової групи в Інституті Пастера виявив збудника СНІДу, який лише почав своє поширення. Все своє життя вчений присвятив вірусології та вивченню методів боротьби з ВІЛ.
У 2008 році Монтаньє та його колеги були удостоєні Нобелівської премії з медицини за роботу над ВІЛ.
Ще на початку поширення пандемії COVID-19, він припустив, що причиною став витік з лабораторії, в якій проводилися експерименти з лікування СНІДу.