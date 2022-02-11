Радники лідерів "нормандського" формату виступили за припинення вогню

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що радники лідерів країн "нормандського формату" висловили "повну прихильність" режиму припинення вогню на Донбасі, повідомляє УНІАН.

Про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату".

"Всі сьогодні висловили повну прихильність режиму припинення вогню, незалежно від будь-яких умов. Тільки в атмосфері виконання режиму припинення вогню дійсно є можливість продовжувати перемовини" , - зазначив керівник ОП.

Єрмак також сподівається, що на наступному засідання Трьохсторонньої контактної групи продовжиться розгляд питань, пов’язаних із законами, які передбачені "Мінськими угодами".