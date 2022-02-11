Україна відмовилася прийняти позицію РФ щодо "Мінська" - Козак

Україна на переговорах політичних радників лідерів країн нормандської четвірки не стала йти на поступки та приймати запропоновані варіанти трактування мінських домовленостей, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це за підсумками зустрічі заявив заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

"Ми намагалися узгодити позиції відштовхуючись від попередніх переговорів. На жаль, подолати розбіжності щодо мінських домовленостей не вдалося. Позиція України була непохитною" , — сказав Козак.

Представник Росії уточнив, що представники Києва спочатку мають вирішити питання щодо конституційного статусу Донбасу.

"Але на погодження цих умов Київ не йде" , — заявив Козак.

Відповідаючи на запитання про те, чи Франція і Німеччина підтримали Росію тиском на Київ у прийнятті ключових для Москви питань політичної частини мінських угод, керівник адміністрації президента РФ поскаржився, що "не побачив готовності німецької та французької сторін натиснути на Київ".