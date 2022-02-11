Журналісти показали відео кортежу Ярославського після ДТП

Видання "Українська правда" оприлюднила відео в ніч на 10 лютого з камер спостереження, що зафіксували кортеж бізнесмена Олександра Ярославського після ДТП, в якій загинула людина.

Як повідомлялося раніше, вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка – на місці ДТП, за даними УП, знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Пізніше стало відомо, що Ярославський полетів із Харкова до Лондона.

Жертву ДТП за участю Ярославського кортежу переїхали двічі – про це виданню УП повідомили у правоохоронних органах. Окрім цього, співрозмовник стверджує, що бізнесмен був на місці події.