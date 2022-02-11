ЄС засудив військові навчання РФ у Чорному морі

Євросоюз засудив агресивні дії та погрози Росії, нарощування військ біля українського кордону, а також посилення її військової присутності та навчання у Чорному морі, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Ми засуджуємо триваючі агресивні дії та погрози Росії щодо України та нарощування військ біля кордону з Україною, розгортання бойових сил у Білорусі, спільні навчання з Білоруссю, а також посилення її військової присутності й військово-морські навчання у Чорному морі та на незаконно анексованому Кримському півострові" , - зазначається у заяві.

Євросоюз закликав Росію до "негайної деескалації, дотримання міжнародного права та конструктивного діалогу через існуючі міжнародні механізми".