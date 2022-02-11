Москва озвучила умову для наступної "нормандської" зустрічі

Росія озвучила умову для наступної зустрічі "нормандських" радників. Переговори можуть пройти після засідань політичної підгрупи ТКГ, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це на брифінгу заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

"З урахуванням результатів переговорів у ТКГ. Ми домовилися про те, що як тільки пройдуть перші засідання ТКГ, подивимося, як Україна буде виконувати "джентльменську" угоду про те, що політичні умови почнуть обговорювати в ТКГ, тоді будемо вирішувати, коли нам збиратися" , - заявив Козак.

Єрмак за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що не вдалося узгодити загальний документ.

Глава ОП заявив, що Україна сподівається на нові переговори у нормандському форматі. Київ налаштований на результат.

Він також заявив, що зустріч міністрів "норманської четвірки" не обговорюється. Сторони хочуть відразу вийти на переговори лідерів.

Глава ОП зазначив, що без припинення війни в Україні не може бути європейської безпеки.