Москва озвучила умову для наступної "нормандської" зустрічі
Росія озвучила умову для наступної зустрічі "нормандських" радників. Переговори можуть пройти після засідань політичної підгрупи ТКГ, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це на брифінгу заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
"З урахуванням результатів переговорів у ТКГ. Ми домовилися про те, що як тільки пройдуть перші засідання ТКГ, подивимося, як Україна буде виконувати "джентльменську" угоду про те, що політичні умови почнуть обговорювати в ТКГ, тоді будемо вирішувати, коли нам збиратися", - заявив Козак.
Єрмак за підсумками зустрічі радників "нормандської четвірки" заявив, що не вдалося узгодити загальний документ.
Глава ОП заявив, що Україна сподівається на нові переговори у нормандському форматі. Київ налаштований на результат.
Він також заявив, що зустріч міністрів "норманської четвірки" не обговорюється. Сторони хочуть відразу вийти на переговори лідерів.
Глава ОП зазначив, що без припинення війни в Україні не може бути європейської безпеки.