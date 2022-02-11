Козак назвав головну суперечність на "нормандських" переговорах

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Україна на перемовинах радників "норманд﻿﻿ської четвірки" відмовляється від прямого діалогу із представниками ОРДЛО. За його словами, це головна суперечність, яка затягнула перемовини, повідомляє Сьогодні.

Козак каже, що пройдешні "нормандські" переговори закінчилися без відчутних результатів та документів.

"Козак сказав, що Україна відмовилася у підсумковому документі цитувати Мінські угоди про те, що питання статусу Донбасу потрібно вирішувати у консультаціях з його представниками – і це головна суперечність, яка затягнула переговори" , – йдеться у повідомленні.

Він також заявив, що Київ не дає ані позитивної, ані негативної відповіді на пропозиції Донбасу про майбутній статус у складі України – і "нікому не відомо, яким бачить спільне майбутнє з Донбасом, вони тримають це в секреті".