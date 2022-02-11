Воллес їде до Москви, щоб попередити Шойгу - Times

Глава Міноборони Великобританії Бен Уоллес на зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу зробить попередження, що можливе вторгнення РФ в Україну стане кроком, від якого ніхто не виграє, повідомляє ТАСС.

Як зазначає The Times, британський міністр вирушить до Росії з новим пакетом санкцій, щоб спробувати переконати владу Росії в необхідності деескалації ситуації навколо України.

Видання також звертає увагу, що це буде перший візит глави британського Міноборони до Москви за понад 20 років. У статті також йдеться, що начальник штабу оборони королівства Тоні Радакін зустрінеться 11 лютого у Москві з начальником Генерального штабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. Джерело в оборонній сфері заявило The Times, що основна мета поїздки Уоллеса і Радакіна не так вести переговори, як закликати Росію відвести війська від кордону з Україною.

Напередодні до цього закликала в Москві британський міністр закордонних справ на зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, додавши, що "наразі конфігурація сил створює значну загрозу". Лавров у відповідь підтвердив, що нічого іншого, окрім вимоги прибрати війська від кордону з Україною, він за дві години переговорів від Трас не чув, визнавши, що такий підхід "викликає жаль".