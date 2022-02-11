США не затверджують Стратегію нацбезпеки через РФ - Politico

Підготовка нової Стратегії національної безпеки США затримується, зокрема, через невизначеність щодо подальшого розвитку подій навколо України, повідомляє ТАСС.

Як пише Politico, на утримання документа може значною мірою вплинути те, чи вторгнеться РФ в Україну і, якщо так, то яким саме чином. Це, зокрема, стосується того, як США "викладуть і до якої пріоритетності віднесуть російську загрозу".

"Але в цілому президент (США - ред.) Джо Байден і його помічники навряд чи змінять своє основне твердження про те, що Китай, не Росія, є більшою загрозою для Америки в довгостроковій перспективі" , - йдеться в публікації.

Як пояснює Politico, спочатку очікувалося, що уряд США представить нову стратегію у 2021 році, але цього не сталося. Тепер документ очікується у першому кварталі поточного року. Вашингтонський чиновник високого рангу заявив газеті, що влада США вважає, що покладеться до "передбачуваної (адміністрацією - ред.) дати публікації", однак саму дату не назвав.

Одне з джерел підтвердило Politico, що ситуація навколо України є одним із факторів, що впливають на вибір часу оприлюднення стратегії.