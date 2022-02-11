Під Рівним стався вибух у житловому будинку, двоє загиблих

У Здолбунові Рівненської області стався вибух у житловому будинку. Загинули дві людини, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як інформує поліція області, повідомлення про вибух невідомого предмета у приватному господарстві на вулиці Віли-3 у Здолбунові надійшло до поліції ввечері 10 лютого.

Відомо, унаслідок події загинули дві людини: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла і його 46-річний знайомий.

На даний час на місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції Здолбунова.