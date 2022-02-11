Венедиктова взяла під свій контроль ДТП з кортежем Ярославського

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі про смертельну ДТП із кортежем бізнесмена Олександра Ярославського здійснюватиме Офіс генерального прокурора. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедиктова, повідомляє Корреспондент.

"Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора в п'ятницю внесе відомості в ЄРДР щодо співробітників Нацполіції Харківської області та прокурорів Харківської обласної прокуратури. Повинне бути проведене повноцінне та неупереджене розслідування щодо цих посадових осіб" , - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Венедиктова додала, що громадянин, який зізнався в тому, що в момент смертельної ДТП він був за кермом, бреше - "за спільною думкою поліцейських та прокурорів".

"Справа на моєму особистому контролі" , - наголосила генпрокурор.

Також Венедиктова зазначила, що резонансна аварія розслідуватиметься швидко, якісно та неупереджено. На її думку, "незапланований та поспішний від'їзд (Ярославського до Лондона, - ред.) виглядає дивно".