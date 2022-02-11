Венедиктова взяла під свій контроль ДТП з кортежем Ярославського
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі про смертельну ДТП із кортежем бізнесмена Олександра Ярославського здійснюватиме Офіс генерального прокурора. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедиктова, повідомляє Корреспондент.
"Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора в п'ятницю внесе відомості в ЄРДР щодо співробітників Нацполіції Харківської області та прокурорів Харківської обласної прокуратури. Повинне бути проведене повноцінне та неупереджене розслідування щодо цих посадових осіб", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Венедиктова додала, що громадянин, який зізнався в тому, що в момент смертельної ДТП він був за кермом, бреше - "за спільною думкою поліцейських та прокурорів".
"Справа на моєму особистому контролі", - наголосила генпрокурор.
Також Венедиктова зазначила, що резонансна аварія розслідуватиметься швидко, якісно та неупереджено. На її думку, "незапланований та поспішний від'їзд (Ярославського до Лондона, - ред.) виглядає дивно".