Парламент Британії схвалив посилення антиросійських санкцій

Парламент Великобританії 10 лютого дозволив уряду посилити санкції проти Росії. Про це заявила пресслужба уряду, повідомляє Гордон.

Парламент затвердив поправки до закону, ухваленого 2018 року, документ підписав міністр Джеймс Клеверлі. Закон дозволяє вводити жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну.

"Великобританія тепер може вводити санкції проти російських компаній та фізичних осіб у широкому спектрі економічних і стратегічно важливих секторів, таких як хімічна, оборонна, видобувна промисловість, фінансові послуги" , – пояснили у релізі.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 1 лютого під час візиту в Україну заявив, що Британія разом із західними партнерами готує пакет санкцій, який активують "у ту саму хвилину, як нога російського солдата наважиться перетнути кордон України і ступити на українську територію".