В Аргентині встановили причину масового отруєння кокаїном

Кокаїн, яким отруїлися жителі аргентинської столиці Буенос-Айреса та його передмість містив карфентаніл, сильнодійний опіоїд, що використовується для анестезії слонів, повідомляє Корреспондент.

Як пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на прокуратуру столиці Аргентини, карфентаніл був виявлений експертами, які працювали в лабораторії генерального прокурора в Мунро, та лабораторією Наукової поліції Буенос-Айреса.

"Інформуємо, що сьогодні були отримані результати двох незалежних експертних досліджень, які дійшли висновку, що речовиною, з якою був змішаний гідрохлорид кокаїну, і яка була виявлена ​​в кількох вилучених зразках, був карфентаніл - надзвичайно сильний опіоїд, дія якого становить 10 000 або більше разів сильніші, ніж у героїну чи фентанілу", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Поєднання психостимуляторів (таких, як кокаїн) та опіоїдних анальгетиків (таких, як морфін та його похідні) несе смертельний ризик для здоров'я, насамперед для серцево-судинної системи, уточнили у прокуратурі Буенос-Айреса.