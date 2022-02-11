Байден переплутав Україну з Афганістаном

Байден переплутав Україну з Афганістаном
Фото: Джо Байден

Президент США Джо Байден в інтерв'ю NBC обмовився в промові про Афганістан. Він припустився помилки, доводячи необхідність виведення американських військ з республіки після 20-річної військової кампанії, повідомляє Лента.Ру.

Спершу Байден назвав Афганістан Україною. Після цього він переплутав його з Іраком і вибачився.

"У нас не було жодної можливості об'єднати Україну. Тобто, вибачте, Ірак. Афганістан! Цього досягти було неможливо", - заявив Байден в ефірі NBC.
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics