Австралія, Індія, Японія та США обговорять агресію РФ та протистояння з КНР

Головними питаннями на засіданні глав зовнішньополітичних відомств країн QUAD (Австралії, Індії, Японії та США) у Мельбурні стануть зміна клімату, COVID-19 та протистояння політиці Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, буде також порушене й українська питання. Про це заявила глава австралійського МЗС Маріс Пейн.

Як пише російський Інтерфакс, на початку двосторонньої зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вона сказала, що в нинішніх умовах, "коли є більше, ніж один авторитарний режим", назвавши Китай і КНДР, це "є викликом, вони будуть частиною наших сьогоднішніх дискусій".

"Ми рішуче підтримуємо лідерство США у вирішенні цих завдань" , - цитують Пейн австралійські ЗМІ.

"Я впевнена, що сьогодні ми також поговоримо про загрози суверенітету та територіальній цілісності України" , - додала міністр.

Блінкен напередодні сказав журналістам, які супроводжують його в Канберру, що питання, пов'язані з Україною та діями Росії, продовжують залишатися в центрі уваги американської адміністрації незалежно від того, де її співробітники.

"Це залишається головним у тому, що ми робимо, і в тому, що я продовжую робити, навіть коли ми прямуємо до Австралії" , - заявив він.

Держсекретар зазначив, що під час своїх візитів "розмовляв по телефону з різними колегами, приділяючи особливу увагу відносинам між Росією та Україною".

"Як ми підрахували, понад 200 зустрічей з іноземними колегами лише за останні тижні, на яких ми працювали над координацією з усіма нашими партнерами у питаннях протистояння російській агресії, спрямованій проти України" , - сказав Блінкен.

Перед візитом до Австралії він заявив, що політика Росії "кидає виклик" безпеці не лише України, а й усьому світу, включаючи Австралію.

При цьому держсекретар підтвердив, що США зосереджено на Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Важливо, щоб ми були присутні, щоб ми були залучені, щоб ми лідирували в цьому регіоні" , - сказав він.

І Блінкен, і Пейн заявили, що одним із ключових елементів дискусії QUAD буде створення регіонального середовища, вільного від "примусу" з боку Китаю.