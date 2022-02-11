У Держдепі попередили РФ про візові обмеження

Візові обмеження будуть в числі заходів щодо Росії, які зроблять США в разі вторгнення в Україну. У Держдепі зберігають надію на дипломатичне врегулювання. Заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в ефірі MSNBC, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Шерман не уточнила, чи торкнуться обмеження окремих осіб або більш широких категорій росіян.