У Держдепі попередили РФ про візові обмеження
Візові обмеження будуть в числі заходів щодо Росії, які зроблять США в разі вторгнення в Україну. У Держдепі зберігають надію на дипломатичне врегулювання. Заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в ефірі MSNBC, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Шерман не уточнила, чи торкнуться обмеження окремих осіб або більш широких категорій росіян.
"Я сподіваюся, що президент Володимир Путін зробить правильний вибір, враховуючи розміщення наших сил на східному фланзі, враховуючи доставлену Україні військову допомогу, а також санкції, обмеження на експорт і візові обмеження, які будуть залучені", - сказала вона.