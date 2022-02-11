Зеленський обговорив з генсеком НАТО російську загрозу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорили дипзусилля, для запобігання загрозі з боку Росії.

"Обговорив по телефону з Єнсом Столтенбергом дипломатичні заходи, які вживаються Україною та НАТО у відповідь на загрози з боку Росії. Вдячний за позицію членів Альянсу щодо необхідності деескалації" , - написав Президент у Twitter.

Під час розмови також було порушено тему участі України у червневому Мадридському саміті НАТО.