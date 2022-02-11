Зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться у березні - ЗМІ

ЗМІ дізналися, коли відбудеться наступна зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". Як пише російський ТАРС, посилаючись на агентство DPA, зустріч запланована на березень.

За інформацією DPA з посиланням на джерела в делегаціях Німеччини та Франції, у Берліні були "складні переговори", які чітко виявили різницю в позиціях та варіантах врегулювання конфлікту в Донбасі. Джерела агентства підтвердили, що зустріч закінчилася "без відчутних результатів".

Проте всі учасники наголосили на готовності дотримуватися мінських угод.