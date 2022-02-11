Петиція про відміну ГІА у школах набрала 25 тис підписів

Петиція до Президента про відміну цього року обов'язкової Державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів набрала обов'язкові для розгляду 25 тисяч підписів, повідомляє Укрiнформ.

Про це свідчать дані на сайті глави держави. Відповідна петиція №22/133870-еп зареєстрована 31 січня, автор - Петро Олександрович Пацалюк.

"У зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженням дистанційного навчання в областях, які знаходяться в червоних зонах, пропоную відмінити Державну підсумкову атестацію для учнів четверних, дев'ятих та одинадцятих класів у зв'язку з нееквівалентною кількістю часу для опрацювання та засвоєння програми учнями на онлайн-навчанні порівняно до очної форми навчання в школі" , - ідеться в документі.

Автор переконаний, що учням досить важко підготуватися до екзамену на дистанційній формі навчання і це буде несправедливо стосовно учнів, яким відмінили обов'язкове ДПА у 2021 і 2020 роках.