Курс валют НБУ на 11 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 11 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 10 лютого впав на 10 коп. до 27.88 за 1 долар.
Євро подешевшав на 12 коп. до 31.88 за 1 євро.
Курс рубля виріс рівня 3.75 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 14 коп. до 37.84 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 15 коп. до 30.16 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 7.10 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.875 600
|EUR
|Євро
|31.878 500
|RUB
|Рубль
|0.374 870
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.842 500
|CHF
|Швейцарський франк
|30.160 200
|PLN
|Польський злотий
|7.097 400