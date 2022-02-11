Курс валют НБУ на 11 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 11 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 10 лютого впав на 10 коп. до 27.88 за 1 долар.

Євро подешевшав на 12 коп. до 31.88 за 1 євро.

Курс рубля виріс рівня 3.75 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 14 коп. до 37.84 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 15 коп. до 30.16 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 7.10 за 1 польський злотий.