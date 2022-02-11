Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Цього разу відбудеться виїздне засідання у Харкові, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Що відомо про сьогоднішнє засідання
Дата засідання РНБО: 11 лютого.
Час: 15:30, а брифінг секретаря РНБО - орієнтовно о 17:30.
Місце засідання: м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація.
Питання засідання:
- російська блокада Чорного та Азовського морів;
- територіальна оборона;
- регіональна політика;
- державні фінанси та інші.
Попереднє засідання РНБО відбулось 24 січня на тлі загрози вторгнення РФ. Після нього Зеленський опублікував відеозвернення до українців, у якому запевнив, що ситуація з російською агресією під контролем і причин для паніки немає.
Зазначимо, що в липні минулого року РНБО також планувала провести виїзне засідання. Але того разу в Сумах. Втім, воно так і не відбулось. А наступне засідання було вже в Києві.