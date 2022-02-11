Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Цього разу відбудеться виїздне засідання у Харкові, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Що відомо про сьогоднішнє засідання

Дата засідання РНБО: 11 лютого.

Час: 15:30, а брифінг секретаря РНБО - орієнтовно о 17:30.

Місце засідання: м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація.

Питання засідання:

російська блокада Чорного та Азовського морів;

територіальна оборона;

регіональна політика;

державні фінанси та інші.

Попереднє засідання РНБО відбулось 24 січня на тлі загрози вторгнення РФ. Після нього Зеленський опублікував відеозвернення до українців, у якому запевнив, що ситуація з російською агресією під контролем і причин для паніки немає.

Зазначимо, що в липні минулого року РНБО також планувала провести виїзне засідання. Але того разу в Сумах. Втім, воно так і не відбулось. А наступне засідання було вже в Києві.