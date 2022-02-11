Сирно-яєчний сніданок: рецепт пишної фритати з болгарським перцем

Відмінна риса цього класичного італійського сніданку – присутність відвареної картоплі. Далі – справа фантазії. З цієї кількості інгредієнтів ви отримаєте сніданок на всю сім'ю.﻿, повідомляє Сьогодні.

Фритата – це класичний італійський сніданок з яєць. Обов'язкова умова – наявність відвареної картоплі. У цій яєчні присутній твердий сир та рикота, її можна замінити іншим м'яким сиром. Болгарський перець прикрашає страву, максимально видовищно це зробить овоч червоного кольору. Рецепт зі сторінки фудблогерки nastya_ohhotnikova.

Фритата з сиром і болгарським перцем

Фритата з сиром і болгарським перцем / Фото: instagram.com/nastya_ohhotnikova/

Інгредієнти:

1-2 відварені картоплі;

1 невелика цибулина;

пачка рикоти;

70 г твердого сиру;

1 солодкий перець;

петрушка або будь-яка інша зелень;

6-8 яєць.

Як приготувати: