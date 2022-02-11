Сирно-яєчний сніданок: рецепт пишної фритати з болгарським перцем
Відмінна риса цього класичного італійського сніданку – присутність відвареної картоплі. Далі – справа фантазії. З цієї кількості інгредієнтів ви отримаєте сніданок на всю сім'ю., повідомляє Сьогодні.
Фритата – це класичний італійський сніданок з яєць. Обов'язкова умова – наявність відвареної картоплі. У цій яєчні присутній твердий сир та рикота, її можна замінити іншим м'яким сиром. Болгарський перець прикрашає страву, максимально видовищно це зробить овоч червоного кольору. Рецепт зі сторінки фудблогерки nastya_ohhotnikova.
Фритата з сиром і болгарським перцем
Інгредієнти:
- 1-2 відварені картоплі;
- 1 невелика цибулина;
- пачка рикоти;
- 70 г твердого сиру;
- 1 солодкий перець;
- петрушка або будь-яка інша зелень;
- 6-8 яєць.
Як приготувати:
- Відварену картоплю і цибулю нарізати скибочками. Злегка обсмажити на олії або вершковому маслі.
- Твердий сир натерти. Солодкий перець нарізати смужками.
- Яйця збити із сіллю та перцем, додати 60 г тертого сиру та нарізану зелень.
- На дно форми для запікання викласти картоплю з цибулею. Зверху залити яєчною сумішшю.
- За допомогою ложки викласти рикоту або вершковий сир. Зверху – перець і трохи твердого сиру.
- Запікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин або до готовності.