У Південній Кореї на нафтозаводі стався вибух, є жертви

На нафтохімічному південнокорейському заводі в місті Йосу прогримів вибух, внаслідок якого четверо робітників загинули і ще четверо отримали поранення, повідомляє "Известия".

Як пише Yonhap з посиланням на місцеву поліцію, Вибух стався 11 лютого о 9:26 ранку за місцевим часом на заводі компанії Yeochun NCC у Йосу, що знаходиться приблизно за 320 км на південь від Сеула. Імовірно, у момент події на місці перебували вісім людей. З них четверо загинуло, четверо госпіталізовано з різними травмами.

Поліція та пожежники вважають, що вибух стався під час тестування заводської системи теплообміну. Точна причина вибуху встановлюється.