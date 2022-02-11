Світовій економіці пообіцяли довгострокове ослаблення

Країни з високим рівнем доходів населення можуть зазнати більш відчутних втрат через обмежувальні заходи на тлі пандемії коронавірусу. Аналітики Світового банку (СБ) пообіцяли світовій економіці послаблення у довгостроковій перспективі, повідомляє Коммерсант.

Розвинені країни з більшою ймовірністю можуть зіткнутися з ослабленням економіки через вплив обмежень на школи, ніж бідніші економіки. Аналітики СБ пояснили це складнішою структурою середньої освіти та вищою віддачею від неї в багатих країнах.

Представники СБ заявили, що необхідно припинити практику локдаунів, інакше людському капіталу буде завдано занадто великої шкоди. Свої докази вони виклали у роботі «Втрата потенційної шкільної освіти та трудового досвіду на тлі пандемії». У матеріалах пояснюється, як шкільні локдауни призведуть до зниження доходів населення надалі.

Робота аналітиків заснована на базі даних із домогосподарств 145 країн. Фахівці змоделювали кілька сценаріїв з урахуванням закриття освітніх закладів, проблем на ринку праці, а також втрати потенційних знань та досвіду.

Серед найбільш негативних варіантів те, що через 40 років після пандемії ВВП країн із високим рівнем доходу буде на 4,2 відсотка нижчим, ніж він міг би бути без неї. При цьому у країн із середнім доходом розрив виявився 2,6 відсотка, а у бідних — лише 0,8 відсотка.

Аналітики нагадали, що діти у розвинених країнах ходять до школи приблизно 13 років, у середніх – близько восьми років, а у бідних – ще менше.

У висновку йдеться, що вже через десять років світова економіка зазнає значних втрат через втрачені в багатих країнах потенційні знання та досвід, а бідніші країни можуть бути порушені цією кризою в перспективі.