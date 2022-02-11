У США заговорили про нові переговори Байдена з Путіним

Влада США допускає проведення чергових переговорів між президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним, але уточнює, що вони повинні пройти "за правильних обставин".﻿ Про це інтерв'ю CNN заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Дзеркало тижня.

Дипломат зазначила, що Вашингтон "тримає двері для комунікації відчиненими".

Лінда Томас-Грінфілд сказала, що держсекретар США Ентоні Блінкен та глава МЗС РФ Сергій Лавров планують чергові переговори, але їх терміни поки що невідомі. Також вона зазначила, що США "готові вести стільки дипломатичних переговорів із російськими, скільки потрібно, щоб спонукати їх до деескалації".

На уточнювальне запитання журналіста, чи включають ці переговори контакт із паном Байденом, вона відповіла:

"Ми не відмовилися від цієї ідеї, але це має статися за правильних обставин".

Подробиці вона уточнювати не стала.