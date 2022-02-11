"Червона" зона карантину розширилася: де запровадили нові обмеження
З п'ятниці, 11 лютого, ще три області перейшли в "червону" зону адаптивного карантину. На сьогодні в "червоному" рівні епідемічної небезпеки перебувають п'ять регіонів, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
Таким чином, з п'ятниці "червона" зона почала діяти у Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях.
При цьому у цій же зоні вже знаходяться Івано-Франківська та Рівненська області.
Також Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області знаходяться в жовтій зоні. Ще 19 областей та Київ — в помаранчевій.
Нагадаємо, червоний рівень передбачає низку обмежень:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.
Важливо, що зазначені обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників (організаторів) та відвідувачів (учасників) зазначених закладів (заходів) повністю імунізовані та мають зелений COVID-сертифікат або чинний негативний результат тестування на COVID-19 (ПЛР або тест на антиген), чи сертифікат про одужання від коронавірусної хвороби