ДТП із кортежем Ярославського: поліція провела серію обшуків

У рамках розслідування смертельної ДТП у Харківській області за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського правоохоронці провели серію обшуків, повідомляє Новое время.

Як заявили в пресслужбі обласної поліції, обшуки проводяться в готелі та за місцем проживання харківського бізнесмена та за адресою проживання "особи, яка звернулася до поліції з інформацією про свою причетність до зазначеної ДТП".

"Метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля Mercedes та причетності інших осіб до ДТП" , — йдеться у повідомленні.

Увечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Должанський знайшли тіло чоловіка, якого на смерть збив автомобіль. ДТП сталося на в'їзді в село Мартове Чугуївського району, де мешкає засновник гурту DCH Олександр Ярославський. На місці події виявили номерний знак із цифрами 0018, який може належати автомобілю з кортежу бізнесмена.

За словами Ярославського, він у цей час спав, а про загибель людини на трасі дізнався вранці зі ЗМІ.

10 лютого бізнесмен відлетів до Великої Британії, де живе його родина. Водночас у МВС повідомили, що Ярославського викликають на допит у справі про смертельну ДТП. У DCH кажуть, що подорож була у графіку бізнесмена ще з початку тижня.