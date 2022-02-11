Що очікується на валютному ринку у п'ятницю

Вчора в Берліні завершилася чергова зустріч країн-учасників Нормандської четвірки на рівні радників глав держав. Україну на ній представляв Андрій Єрмак. Незважаючи на те, що засідання затяглося до півночі, вже відомо, що жодних позитивних зрушень зустріч не принесла.

Якщо додати до цього вчорашній заклик президента США Джо Байдена до американців, які перебувають в Україні, негайно покинути її, загальна картина вимальовується досить негативна. Схоже, вчора валютний ринок уже почав відпрацьовувати погані новини: долар на міжбанківському валютному ринку рвонув угору, до рівня 28 гривень. Сьогодні торги розпочнуться в районі 28 гривень, далі стане зрозуміло, чи є на ринку панічний попит на валюту, чи ні. Від цього, власне, і залежатиме, куди попрямує долар – вгору чи вниз.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 27,90/28,05 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара у четвер змінювалася дуже динамічно. Зранку столичні оптові обмінники почали продавати його за 27,96-27,97 гривень; по обіді цінник знизили до 27,90-27,92 гривень. Однак надвечір, слідом за стрибком курсу на міжбанку, де вже почалася торгівля в режимі ТОМ, оптові обмінні пункти дружно почали піднімати цінник на продаж долара. До 17:00 у Києві готівкового «американця» продавали за ціною від 27,98 гривень та вище. Сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати по 27,98-28,02 гривні. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Ринок буде вкрай чутливий до будь-яких політичних новин і поводитиметься залежно від того, чи продовжиться нагнітання, чи з'явиться хоч якийсь позитив.

Євро на ринку FOREX у четвер наочно продемонстрував, які різкі рухи він може робити в межах одного дня. Спочатку він різко впав до позначки 1,1376, відреагувавши на опубліковані в США дані щодо інфляції, що показали рекордне зростання цін за останні 40 років, а після 16:30 різко пішов вгору і за півтори години досяг 1,1492 долара, але потім знову пішов вниз, коли спекулянти, які спровокували цей рух, почали фіксувати прибуток. Вранці п'ятниці він уже опустився до позначки 1,1375 долара, продовжуючи відпрацьовувати вчорашні новини щодо американської інфляції. Готівковий євро у Києві у четвер вранці продавали по 31,90-31,92 гривень; по обіді цінник опустили до 31,87-31,88 гривень. До вечора на сильне зростання євро на FOREX наклався стрибок долара до гривні, в результаті готівковий євро знову перетнув позначку 32 гривні. Сьогодні вранці євро почнуть продавати за 31,95-32,05 гривень. Далі євро рухатиметься в тому ж напрямку, що й готівковий долар. Небезпека, що євро може подорожчати на тлі відновлення гривні, зберігається.

Встиг відреагувати на вчорашню зустріч у Берліні й російський рубль. Зміцнившийся до вечора четверга до 74,30 руб/$, рубль на ранок п'ятниці опустився до 75,32 руб/$ і станом на 8 ранку торгується у вузькому діапазоні 75,25-75,32 руб/$. Готівковий рубль у четвер продавали по 3,71-3,73 гривні за 10 рублів. Сьогодні рубль може подорожчати на 2 копійки, до 3,73-3,75 гривень за 10 рублів, якщо гривня відновить падіння.