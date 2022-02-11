Перша платна автодорога в Україні: подробиці

Перша з трьох платних магістралей, будівництво яких планується в Україні, пролягатиме між містами Краківець та Рівне. За користування автошляхом доведеться сплачувати покілометрово, повідомляє Новое время.

Проїзд першою платною дорогою в Україні коштуватиме близько 8 євроцентів за кілометр (приблизно 2,6 гривні). Дорога з'єднає між собою два міста — Краковець та Рівне. Зараз користуватися наземним шляхом протяжністю 280 км між цими містами можна безкоштовно.

Платна дорога з Краковця до Рівного через Львів та Броди буде першою, користування якою наповнюватиме бюджет. Водночас існуватиме безкоштовна альтернативна дорога.

"Техніко-економічне обґрунтування проєкту виконала власним коштом компанія Автомагістраль — Південь. Але обрати концесіонера/інвестора можна буде лише після ухвалення законопроєкту про концесії. Тоді можна буде оголосити конкурс, переможця та розпочати будівництво платної автомагістралі" , — зазначив перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України Андрій Івко.

В Укравтодорі сподіваються, що законопроєкт про концесії буде ухвалено цьогоріч, як і плановий старт будівництва.

Крім того, в Україні тривають роботи з розробки проєктів техніко-економічного обґрунтування ще двох платних доріг: Львів — Тернопіль та Київ — Біла Церква.