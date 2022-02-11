У маєтку Трампа виявили секретну документацію

Серед документів, які були виявлені в резиденції колишнього президента США Дональда Трампа, знайдено папери з позначкою "таємно" та "цілком таємно", повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться у публікації газети The Washington Post.

Раніше стало відомо, що співробітники Національного управління архівів та документації вивезли з маєтку до Мар-о-Лаго кілька ящиків із документами, серед яких було листування з керівником КНДР Кім Чен Ином.

Зазначається, що після закінчення терміну президентства Трамп не мав доступу до документів, які мають настільки конфіденційний характер, що працювати з ним може лише дуже вузьке коло уповноважених осіб. Розслідуванням того, як експрезидент вивіз їх з Білого дому, займеться Мін'юст США.