Маск упевнений, що запустить Starship на орбіту цього року

Прототип космічного корабля Starship американської компанії SpaceX відправиться в орбітальний політ вже в поточному році, заявив у четвер її засновник та голова Ілон Маск, виступаючи у штаті Техас на прес-конференції, присвяченій прогресу у розробці прототипу, повідомляє ТАСС.

"Я більш ніж впевнений, що ми зможемо дістатися орбіти цього року", - сказав він .

У листопаді 2021 року Маск висловлював надію, що орбітальні випробування апарату вдасться провести вже у лютому 2022 року.

Космічний корабель багаторазового використання Starship призначений для польотів на Марс та розрахований на 100 осіб. Прототипи корабля вже кілька разів здійснювали тестові польоти з поверненням на Землю, проте поки що вони проходили у межах земної атмосфери. З усіх льотних випробувань Starship лише останнє, що відбулося у травні 2021 року, пройшло без руйнування апарату.