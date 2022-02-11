СБУ провела масштабні навчання на Дніпропетровщині

У військових частинах Дніпропетровщини пройшли масштабні навчання, які провела Служба безпеки України. На них військові відточували план дій за кількома сценаріями, максимально наближеними до небезпечних ситуацій, які можуть бути у реальних умовах, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Спецпризначенці тренувалися знешкоджувати диверсантів. За легендою, кілька диверсійних груп збирали розвіддані за допомогою безпілотників. Також "вороги" намагалися потрапити до військових частин, аби влаштувати вибухи.

Усіх вдаваних ворогів під час навчань вдалося зупинити та знешкодити. Відомо, що у тренуваннях брали участь СБУ, ЗСУ та Національна поліція.