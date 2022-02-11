Opel розпочав серійне виробництво Astra нового покоління

Astra наступної генерації надійде у продаж у 2022 році, повідомляє Автоцентр.

Opel розпочав серійне виробництво однієї зі значущих і добре відомих моделей – Астра нового покоління. Автомобіль поставили на конвеєр на підприємстві у Рюссельхаймі, Німеччина. Вже цього року новинка дістанеться дилерських центрів. Вартість автомобіля нової генерації поки що не оголошена.

Вперше нову Astra презентували влітку 2021 року. Її основою стала модульна платформа EMP2. Така ж використовується і в Peugeot 308. З останнім у Астра багато спільного, наприклад, моторна лінійка.

У неї входять 1,2-літровий двигун у двох варіантах потужності - 110 і 130 к.с., а також 1,5-літровий дизельний мотор, що видає 130 к.с. У першому і за сумісництвом наймолодшого передбачена шестиступінчаста механічна коробка передач. Обом 130-сильним - восьмидіапазонна автоматична. Крім того, покупцям запропонують версії з гібридними силовими установками потужністю 180 та 225 к.с.

У списку доступного обладнання є адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, система утримання в смузі руху і моніторинг сліпих зон.