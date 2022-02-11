Померла акторка Євгенія Брик: їй було 40 років

Про смерть російської актриси Євгенії Брик повідомила журналістка Катерина Гордєєва у себе у Facebook, повідомляє Сьогодні.

Акторка померла 10 лютого. Як повідомила Катерина Гордєєва, Євгенія Брик серйозно хворіла, але не хотіла нікому розповідати про свої проблеми зі здоров'ям.

Одна з найкрасивіших, веселих та вірних у життя. Жінка абсолютно інопланетної краси та сталевого характеру. Женя не хотіла, щоб хтось знав, що вона вболіває. Думаю, їй було б неприємно, якби почали обговорювати подробиці, – написала журналістка Facebook.

/ Фото: Facebook

Євгенія Брик була одружена з російським режисером Валерієм Тодоровським. Пара виховувала дочку Зою. Дівчинці 12 років.

/ Фото: Instagram

Євгенія Брик знімалася у картинах "Відлига", "Стиляги", "Географ глобус пропив", "Ялинки 1914", "Довгий шлях додому".