Для ФОП скасують штрафи за відсутність касових апаратів: на який термін

У зв'язку з тим, що в січні були збої в роботі системи програмних РРО, перевірка здачі чеків підприємцями не проводилася і штрафи ФОПам не виписувалися, повідомляє УНІАН.

Про це в інтерв'ю заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ніякої перевірки ФОПів у січні з приводу не видачі чеків не було. Тому штрафи не нараховані за січень. Для того, щоб зняти будь-які питання, ми скасуємо взагалі штрафи за січень" , - заявив Гетманцев.

Він також уточнив, що штрафи будуть скасовані в лютому-березні, коли парламент зможе поставити це питання на голосування.