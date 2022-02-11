Китай розкритикував США через проблеми з супутниками Starlink

Китай звинуватив США у відмові брати на себе відповідальність за проблеми, спричинені супутниками Starlink компанії SpaceX, повідомляє 3Dnews.

Причина невдоволення полягає в тому, що США проігнорували запити про надання інформації, коли минулого року супутники Starlink пройшли в небезпечній близькості від китайської космічної станції. Про це на регулярному брифінгу у Пекіні заявив представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь (Zhao Lijian).

"Перебуваючи на орбіті, китайські астронавти зіткнулися з реальною та невідкладною загрозою безпеці. Після цього інциденту компетентні органи Китаю кілька разів намагалися зв'язатися з колегами зі США електронною поштою, але не отримали відповіді", - повідомив Чжао Ліцзянь .

Він також наголосив на загрозі для подальшої співпраці у космічній сфері між двома державами. Він також зазначив, що своєю поведінкою США намагаються «перекласти відповідальність та відвернути увагу».

"Вони не демонструють належного відповідального ставлення як космічна держава", - вважає Ліцзянь .

Зазначимо, що заява Китаю пролунала після нового інциденту із супутниками Starlink. Раніше на цьому тижні було оголошено, що 40 із 49 апаратів компанії, які були запущені в космічний простір 3 лютого, стали непридатними через геомагнітну бурю.

Наприкінці минулого року Китай повідомив Організацію Об'єднаних Націй про два інциденти у липні та жовтні, коли космічні супутники США небезпечно зближалися з китайською орбітальною станцією. У США заявили про відсутність необхідності повідомляти Китай, оскільки загрози зіткнення під час згаданих інцидентів не було.