Столичний оборонний завод обікрали на 13,5 млн грн

У Києві невідомі обчистили завод "Радар" на вулиці Предславинській, який входить до концерну "Укроборонпром" та спеціалізується на виробництві сучасного радіоелектронного та радіолокаційного обладнання для літаків та вертольотів. Про це, посилаючись на свої джерела в МВС, пише Дмитрий Войко, Страна UA.

Як стверджують джерела видання, з території одного з цехів викрали три блоки управління до тепловізійних прицілів, які встановлюються на винищувачі Су. Загальні збитки від крадіжки деталей оцінюються у більш ніж 13,5 млн гривень.

Крадіжка сталася у ніч на четвер, 10 лютого. Наразі поліція намагається з'ясувати, хто міг проникнути вночі на режимний об'єкт. Також перевіряється версія про причетність до крадіжки працівників підприємства, які мають доступ до цехів заводу.

Заведено кримінальне провадження за ч.5 ст.185 КК України – "Крадіжка в особливо великих розмірах". Покарання за цією статтею передбачено суворе – до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.