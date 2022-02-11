У яких областях купили найбільше автомобілів

Імпортовані в нашу країну автомобілі розподіляються нерівномірно. Деякі області багатші і в них автомобілі реєструють частіше, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

У 2021 році зріс як імпорт вживаних авто з-за кордону, так і внутрішні перепродажі авто з пробігом. Проте разом зі зростанням кількості реєстрацій автомобілів відбулися й інші процеси — наприклад, зміна часток областей в структурі продажів. Експерти Інституту досліджень авторинку визначили, які регіони були найактивнішими на ринку минулого року, та прослідкували зміни в рейтингу протягом останніх трьох років.

Де найбільше купують вживані легковики з-за кордону

Найбільше вживаних автомобілів, привезених з-за кордону у 2021 році, зареєстрували в місті Києві — 9,7% від загальної кількості або ж 52 тисячі в кількісному вимірі. На другому місці — прикордонна Львівська область із часткою 8,9% (48 тисяч машин). Третє місце зайняла Київська область (7,9%, 42 тис.). Таким чином, минулого року в Києві та області було вперше зареєстровано 100 тисяч імпортних авто з пробігом, що становить 18,6% від загальної кількості.

Частки областей в реєстрації вживаних легковиків з-за кордону та динаміка їх зміни протягом 2019-2021 років

В перелік найактивніших потрапили також жителі Одеської (6,8%), Дніпропетровської (5,9%), Івано-Франківської (5,3%), Харківської (5,2%), Рівненської (5,2%), Вінницької (4,9%) та Закарпатської (4,8%) областей. Отже, більшість вживаних легковиків з-за кордону купують жителі найбільших та найбагатших регіонів, а розвиток авторинку напряму пов’язаний з економічним зростанням країни.

Додаткову перевагу мають жителі прикордонних західних областей та Одеси. Географічне розміщення робить їх “воротами” для входу транспортних засобів з країн Євросоюзу та Америки. Налагоджені процеси купівлі, доставки, імпорту та продажу дозволяють їм бути постачальниками машин для віддаленіших від кордону регіонів.