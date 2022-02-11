Сьогодні суд розгляне скаргу Порошенка про запобіжний захід

Сьогодні, 11 лютого, об 11:00 відбудеться судове засідання з розгляду скарги захисту експрезидента Петра Порошенка на обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Під Печерським райсудом Києва вже зібралися прихильники Порошенка та правоохоронці, повідомляють телеграм-канали "Сегодня" та "Политика Страны".

Біля входу до суду практично закінчили монтаж сцени зі звуковим обладнанням та великим екраном для трансляції судового процесу.

На територію суду прихильники Порошенка не заходять – вони збираються на площі перед судом.

Силовики значно посилили заходи безпеки. Перевіряють особисті речі всіх, хто заходить на територію суду, а тих, хто йде на засідання щодо Порошенка додатково перевіряють ще біля входу до зали суду.