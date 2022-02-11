Естонія виділяє 350 тисяч євро на гуманітарну допомогу Україні

Естонія надасть Україні на гуманітарну допомогу додатково 351 700 євро, заявили в естонському МЗС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мета пожертвування - підтримати людей, котрі живуть поблизу лінії зіткнення на сході України, й допомогти Україні підготуватися до потенційної загрози міграції" , - заявили в пресслужбі МЗС.

Кошти призначені для підтримки домогосподарств і літніх людей, які проживають поблизу лінії зіткнення, зокрема для закупівлі дров, основного обладнання, теплих ковдр або одягу. Може знадобитися й індивідуальна допомога: харчування, предмети гігієни, медична та психосоціальна підтримка для людей котрі живуть у прифронтових селах.

"Конфлікт позначився на житті майже п'яти мільйонів людей, понад три мільйони з яких потребують гуманітарної допомоги, багато з них не мають належного медичного обслуговування та комунальних послуг, таких як електрика, вода й опалення. Емоційної підтримки потребують і люди, які протягом багатьох років перебувають у постійній небезпеці.