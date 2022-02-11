СБУ: Російські спецслужби замовили українських "тітушок" для провокацій у РФ

Співробітники СБУ заявили про запобігання провокації російських спецслужб, спрямованій проти України, повідомляє Новое время.

Як повідомляється, для цього вони планували використати так званих "тітушок".

За даними слідства, російська сторона розробила план диверсій проти власних громадян, у яких мали бути залучені українці.

Як заявили в СБУ, завербувавши трьох мешканців Київської області, які є представниками кримінальних кіл, спецслужби РФ доручили їм зібрати дві групи по п’ять осіб у кожній, щоб виїхати до Росії для виконання поставленого завдання.

Для затриманих розробили покрокову інструкцію, а всю докладну інформацію вони мали отримати вже на місці. За участь у провокаціях їм обіцяли по $4 тисячі кожному.

При цьому завербовані українці є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств і вже неодноразово використовувалися проросійськими силами для проведення провокацій та замовних протестних акцій у різних регіонах України.

Фото: СБУ

Зокрема, встановлено, що саме ці особи організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму щодо пам’ятника Бандері у Тернополі, Одеської синагоги та іноземного представництва в Одесі.

Крім того, один з них створив так зване силове крило, до складу якого увійшли члени спортивних товариств та представники кримінального середовища.

Фото: СБУ

Фото: СБУ