У "Дії" можна буде подати онлайн-заяву на шлюб

Незабаром у програмі "Дія" можна буде подати онлайн-заяву на шлюб. Ця послуга знаходиться зараз у процесі бета-тестування в Міністерстві цифрової трансформації. Про це заявив голова відомства Михайло Федоров у інтерв'ю ТСН.

При цьому, міністр додав, що особисто до РАГСу все ж таки прийти потрібно буде, щоб поставити підписи.

"Але вже не потрібно особисто подавати заяву, обирати дату шлюбу, як ми все це з вами робили. Тепер це можна зробити онлайн", – сказав Федоров.

Крім того, міністр пообіцяв, що у додатку обов'язково з'явиться свідоцтво про шлюб.

Але зараз ми на цьому не сфокусовані, тому що в отриманні інших послуг він не дуже використовується. Ми зосереджені на запуску послуги і намагаємося зробити так, щоб реєстри між собою обмінювалися даними. Тобто, щоб не робити багато різних довідок, а щоб реєстри самі між собою забирали дані", – уточнив голова Мінцифри.

Федоров також додав, що, на його думку, відобразити свідоцтво про шлюб у "Дії" – не проблема.