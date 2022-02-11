Віталій Козловський здобув другу вищу освіту

Український співак Віталій Козловський повідомив, що отримав другу вищу освіту – диплом магістра. Він показав відео, як захищав диплом перед комісією, повідомляє 24 Канал.

36-річний український музикант Віталій Козловський поділився з шанувальниками своїм досягненням. Артист півтора року навчався на факультеті музичного мистецтва в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв, щоб здобути музичну освіту. Днями він закінчив магістратуру та захистив диплом.

Першу вищу освіту він отримав у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики.