Віталій Козловський здобув другу вищу освіту
Український співак Віталій Козловський повідомив, що отримав другу вищу освіту – диплом магістра. Він показав відео, як захищав диплом перед комісією, повідомляє 24 Канал.
36-річний український музикант Віталій Козловський поділився з шанувальниками своїм досягненням. Артист півтора року навчався на факультеті музичного мистецтва в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв, щоб здобути музичну освіту. Днями він закінчив магістратуру та захистив диплом.
Першу вищу освіту він отримав у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики.
"Сьогодні захистив диплом магістра, тепер маю другу вищу освіту. Не виспався, не поснідав, але все пройшло достойно. Хто не знав, моя перша спеціальність – журналіст, а друга вже стосується основної діяльності – естрадного співу," – поділився Віталій Козловський.