Нардеп розповіла, для чого проведуть засідання РНБО у Харкові
Народний депутат від фракції "Голос" Інна Совсун вважає, що проведення засідання Ради національної оборони та безпеки в Харкові є спробою залагодити ситуацію після слів президента Володимира Зеленського щодо можливої окупації цього міста РФ.
Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Це [проведення засідання РНБО, - ред] спроба залагодити невдале формулювання, яке спричинило певну паніку в Харкові. Я сподіваюся, що це вдасться і буде показано, що в місті безпечно", - заявила нардеп.
За її словами, заява Зеленського викликала у Харкові певну напругу, адже там до кордону з Росією лише 40 кілометрів.
"Для мене як для харків'янки було зрозуміло, як це спрацює у свідомості мешканців Харкова, це насправді дуже страшно", - розповіла вона.
Нагадаємо, сьогодні о 15:30 розпочнеться виїзне засідання РНБО у Харкові.